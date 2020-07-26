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Başkan Sürekli’den su değerlendirmesi

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gördes-İzmir projesinin tamamlanarak DSİ’den İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sonrası, "Su, yıllardır İzmir’in kanayan yarasıydı.

Başkan Sürekli’den su değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gördes-İzmir projesinin tamamlanarak DSİ’den İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesi sonrası, "Su, yıllardır İzmir’in kanayan yarasıydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi ’İzmir’i, CHP’li yerel yöneticilerin işidir’ demeden suyla buluşturduk. Biz üzerimize düşmeyeni de İzmir’in menfaati için yaptık. Taşın altına elimizi koyduk. Suyu ayaklarına kadar getirdik ancak Foça ve Dikili’de yaşanan su çilesi ve arazöz kuyrukları gösteriyor ki CHP’li belediyeler halen derslerine çalışmıyor” dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan Gördes-İzmir projesinin tamamlanarak DSİ’den İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından bir değerlendirme yaptı. Su sorununun çözülmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, “Su, yıllardır İzmir’in kanayan yarasıydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi ’İzmir’i, CHP’li yerel yöneticilerin işidir’ demeden suyla buluşturduk. Biz üzerimize düşmeyeni de İzmir’in menfaati için yaptık. Taşın altına elimizi koyduk. Suyu ayaklarına kadar getirdik ancak Foça ve Dikili’de yaşanan su çilesi ve arazöz kuyrukları gösteriyor ki CHP’li belediyeler halen derslerine çalışmıyor” diye konuştu.

"Biz, ’bizim işimiz değil’ demedik"
İzmir’in yıllardır kriz ve polemik konusu olan su sorunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Gördes Barajı projesi gibi dev bir adımla çözüldüğünü ifade eden Başkan Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’e yılda 59 milyon metreküp su verecek olan ve 2040 yılına kadarki ihtiyacını karşılaması planlanan Gördes-İzmir İsale hatlarının 2. ve 3. kısımları da tamamlandı. 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren İZSU’ya ait Kavaklıdere Arıtma Tesislerine memba kalitesinde su verilmeye başlanmıştı. Test çalışmalarının bitirmeleri bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde DSİ ile İZSU arasında devir protokolü de gerçekleşti. Top, artık kendilerinde. Biz, ’bizim işimiz değil’ demeden İzmir’in su sorununu kaynağını oluşturarak, projesini hayata geçirerek çözdük. Kent içinde dağıtımını yapmak, halka ulaştırmak, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU’nun işi.”

"Yarım asır öncesinin fotoğrafı ile karşı karşıyayız"
Geçtiğimiz günlerde Foça’da ve ardından Dikili’de su sorunu yaşandığını hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir belediyenin en öncelikli temel hizmetinin halkın su ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti. "Bu yüzyılda ve her türlü devlet desteği sunulmuşken, suyu halka ulaştıramıyor olmaları iş bilmezliktir" diyen Sürekli, “Yapmaları gereken, temel sorumlulukları olan su dağıtımını aksaksız gerçekleştirmek. Foça’nın ardından Dikili’de de karşımıza çıkan tablo gösteriyor ki bunu başaramıyorlar. Yarım asır öncesinin fotoğrafı ile karşı karşıyayız. İnsanların ellerinde kovalar, arazöz kuyruklarına girmişler, taşıma suyla evlerinde, iş yerlerinde ihtiyaçlarını gideriyorlar. İZSU’nun tasarrufunda olan planlama ve çalışmaların yetersizliği, vatandaşa çile olarak yansıyor. Bu İzmir’e hiç yakışmıyor. İzmirli hemşehrilerimiz bunu hak etmiyor” diye konuştu.

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