YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem”

Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem”

ADANA HABERLERİ  | 20.06.2020 08:45 | Son Güncelleme

Türkiye’ nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, bölge çiftçisinden 16 ton patates ve soğan alıp, çalışanlarına dağıtarak, hem çiftçiyi destekledi hem de çalışanlarının bütçesine katkı sundu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) pandemisi ile mücadele devam ederken, diğer yandan ekonomik yaraların sarılması için alınan tedbirler devam ediyor.

Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem”

Türkiye’ nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, bölge çiftçisinden 16 ton patates ve soğan alıp, çalışanlarına dağıtarak, hem çiftçiyi destekledi hem de çalışanlarının bütçesine katkı sundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) pandemisi ile mücadele devam ederken, diğer yandan ekonomik yaraların sarılması için alınan tedbirler devam ediyor. Bu süreçte bölge ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra çalışanlarına verdiği değerle farkını hissettiren Abdioğulları A.Ş de çiftçiyi desteklemek ve çalışanlarının bütçesine katkı sunmak amacıyla bölge çiftçisinden 16 ton patates ve soğan satın alarak çalışanlarına dağıttı. Bu uygulama hem çiftçinin hem çalışanların takdirini gördü.
Abdioğulları A.Ş’nin aldığı tonlarca ürün, çiftçinin yüzünü güldürürken, her fırsatta firmanın sağladığı gıda destekleriyle bütçelerini rahatlatan çalışanların da memnuniyeti ile karşılandı.
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem” sloganıyla yola çıktıklarını anımsatarak, “Çıktığımız bu yolda 8 üretim tesislerimizde öncelikle tüm hijyen tedbirlerini maksimum düzeyde aldık. Çünkü, bizim için önce sağlık, sonra üretimdir. Bunda da başarılı olduk. Çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, üretimimize sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde bile Valiliğimizin desteği ile devam ettik” dedi.

Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Karasu’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü

Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adana'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Adana'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Adana Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Atalı Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.