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Başkan Tahmazoğlu taksi duraklarını ziyaret etti

03.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Taksici esnafının sorunlarını ve isteklerini dinlemek için taksi duraklarını gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talebinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av.

Taksici esnafının sorunlarını ve isteklerini dinlemek için taksi duraklarını gezen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların talebinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte taksi duraklarını ziyaret etti. Her fırsatta aile, öğrenci ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretleri esnasında taksici esnafları ile gündeme dair konularla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İlk olarak Yeditepe taksi durağını ziyaret eden Tahmazoğlu, ziyaretinde bir sonraki durak olan Cumhuriyet taksi durağına kendi makam aracıyla değil bir taksinin şoför koltuğuna geçerek gitti. Ziyarette taksicilere telefon için taşınabilir şarj hediye edildi.

"Vatandaşın talebi bizim için önemli"
Fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirten Tahmazoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkânı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz” dedi.
Taksi Durağı şoförleri ise Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Durağımıza kadar gelip bizlerle sohbet etti. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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