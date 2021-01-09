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Başkan Tahmazoğlu’ndan Çalışan Gazeteciler günü kutladı

09.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Başkan Tahmazoğlu’ndan Çalışan Gazeteciler günü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün basın çalışanlarının gününü kutladı.Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel ve ulusal alanda çalışan bütün basın mensuplarına yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün basın çalışanlarının gününü kutladı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel ve ulusal alanda çalışan bütün basın mensuplarına yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Tahmazoğlu, mesajında gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, “Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, her türlü yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak’ı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlamaktadırlar. Gaziantep’te görev yapan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye’de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Akşam
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