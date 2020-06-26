Başkan Tahmazoğlu’ndan öğrencilere YKS temennisi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olan ve başarıları için önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere, sınavda başarılar dileyerek, velilerden de kurallara uyulmasını istedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hafta sonu düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlanmasında yardımcı olduklarını belirterek; “Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Sınavı’na girecek tüm gençlerimizin büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandıkları bu sınavda, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimiz uzun bir maratonla bu sınava hazırlandılar. İnşallah istedikleri okulu kazanacak şekilde sınavda başarılı olurlar. Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. Öğrencilerimizin istedikleri üniversiteleri kazanabilmeleri için onlara kaynak kitap, testler ve deneme sınavları desteği sağladık. Onların geleceğe hazırlanması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Umarım verilen emeğin karşılığını bu hafta sonu en iyi şekilde vereceklerdir. Öğrencilerimize bir kez daha Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum” dedi.

