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Başkan Takva sorunları Bakan Albayrak’a iletti

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.TOBB Başkanı M.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, dinamik bir şekilde yürütülen süreçte iş dünyasından, hedef kitleden gelen sorun ve sıkıntıları Bakan Berat Albayrak’a iletti. “Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel çerçevede sorun ve sıkıntılarımızı iletti ama spesifik olarak birkaç konuyu da Bakanımız Berat Albayrak’a Van’dan iletmek isterim” diyen Başkan Takva, şu sorunları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletti:
“Kamu alacağı olan firmalarımızın öncelenmesi talebi var. Bu konuyu birlik başkanımız iletti. İthalatı ortadan kaldıran yaklaşımından dolayı ben Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel üretim kesinlikle çok önemli ama ihracat yapan üyelerin nakliye destekleri konusunda yoğunlaşan bir talepleri var. Bunu da ifade etmek isterim. Özellikle dış ticarette ihracatçıların nakliyesi, lojistiğinin desteklenmesi konusunda bir kamusal dokunuşa ihtiyacımız olabilir. Son dönemlerde hazineye ait kullanılmayan tarım arazilerinin spesifik olarak bazı illerde çiftçilerin kullanımına açılmasının yaygınlaştırılmasına çok ihtiyacımız var. Özelde Van bu kapsamda değil. Türkiye’de tarıma elverişli arazilerin tüm illere yaygınlaştırılması önemlidir. Bu mümkün değilse bile dezavantajlı illerin öncelenmesi konusunu iletmek isterim. Tarımsal faaliyet gösteren üyelerimizden de böylesi yoğun bir talep var. Kira destek mekanizması oluşturulmalıdır. Hem kiracı hem de kiralayan için ciddi problemler yaşanmaktadır. Herkesin fedakarlık yapacağı bir mekanizma oluşturulmalıdır. Tohum desteği 21 il ile sınırlandırıldı. Bizim bu tarım ve hayvancılık meselesini stratejik bir alanda yükseltmemiz gerekiyor. Tohum desteğini de yaygınlaştırabilirsek ve daha fazla illerimizin yararlanmasını sağlayabilirsek burada çiftçimizin mutluluğunu da paylaşmış olma imkanına sahip olacağız. Özel eğitim kurumlarının (kurs, kreş, anaokulu, özel eğitim kurumları) desteklenmesi gerekmektedir. Bu anlamda ciddi sıkıntılar ile karşı karşıyalar. Bunlarla ilgili bir destek mekanizması oluşturulması çok gereklidir. Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi. Yüzde 20 üzerinde ciro kaybı yaşanan tüm işletmelerin tahakkuklarının 6 ay ertelenmesi. KDV alacağı kadar koşulsuz/şartsız KGF kefaleti sağlanması gerekmektedir. Kamu borç stokunu artırmada firmaların finansmana erişimi sağlanabilir. Bu vesile ile tekrardan bize bu imkanı sağladığı için birlik başkanımıza ve bizleri dinleme nezaketinde olan Bakanımıza çok teşekkür ederim.”

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