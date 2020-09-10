Başkan Tanğlay parke çalışmalarını denetledi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte devam eden parke çalışmalarını inceledi.

Kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Başkan Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğünce Hüsrevpaşa Mahallesinde yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceleyerek, personeller ve çevre sakinleriyle sohbet etti. Başkan Tanğlay incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını sürecinde ilimizde halkımızın sağlığını korumak için bir yandan virüsle mücadele ederken bir yandan da belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl genelindeki yolları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda il genelinde ihtiyaç duyulan noktalarında yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Parke taşı çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzenli bir hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde ihtiyaç duyulan yerlerde kilit parke döşemesinin yapılacaktır” dedi.

