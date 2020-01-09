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  4. Başkan Tanğlay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Tanğlay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir.

Başkan Tanğlay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin; halkı, doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

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Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Ecz.Eczanesi
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