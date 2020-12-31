Başkan Tanğlay’dan yeni yıl mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Tanğlay; sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını belirtti. Tanğlay, “Yeni bir yıl; yeni heyecan, yeni umutlar demektir. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. 2020 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Bitlis’in kalkınması için yeni yılda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Bitlis’in her yönüyle yaşanılabilir kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Güzel şehrimizin güzel insanları için başta huzur ve güvenlik olmak üzere her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin çabası içerisindeyiz. Devamlı bir gelişme ve kalkınma içerisinde olan ilimiz ve ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olacağına inanıyorum. 2021 yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin sevinç ve mutlulukların eklendiği; birlik, beraberlik, dirlik ve refahın daha yoğun yaşandığı bir yıl olsun. Bu duygularla 2021 yılının sevgili Bitlisli hemşehrilerime, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve refah içerisinde daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

