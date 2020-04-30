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Başkan Tanır, işçileri unutmadı

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle, Kestel Belediyesi’nde çalışan işçileri unutmadı.Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Kestel Belediyesi bünyesinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle, Kestel Belediyesi’nde çalışan işçileri unutmadı.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Kestel Belediyesi bünyesinde çalışan işçileri ziyaret etti. İşçilerin bayramını kutlayan Başkan Tanır, işçilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tanır, ’’ 1 Mayıs dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın bir simgesidir. Emeğiyle, alın teriyle geçimini temin eden milli gelirimize büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz. Helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını tebrik ediyor, özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte, bizlere daha iyi hizmet verebilmek için sabah akşam görevinin başında olan Kestel Belediyesi personeli başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımıza sevgilerimi iletiyorum’’ dedi.

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