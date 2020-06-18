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Başkan Tanır’dan esnafa teşekkür

BURSA HABERLERİ  | 18.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, salgın süresince gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti.Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek hem sohbet etti, hem de gelen talepleri dinledi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, salgın süresince gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etti.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek hem sohbet etti, hem de gelen talepleri dinledi. Başkan Tanır, tüm sanayi esnafına salgın süresince gösterdikleri sabır ve özveri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Başkan Tanır, ekonomik kalkınma paketleriyle ilgili de esnafla bilgi alışverişinde bulundu. Tanır, "İlçemizdeki esnaflarımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Sıklıkla bir araya gelerek, gerçekleştireceğimiz çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuyoruz. Esnafı güçlü olan bir ilçe daha güçlü olur. Yarınlara daha güvenle bakarız. Dolayısıyla esnafımızın güçlü olması, Kestel’in de güçlü olmasına katkı sunacak" dedi.
Esnafın salgın döneminde büyük özveri gösterdiğini belirten Tanır, "Biz yerel yönetimlerin ne gibi destekleri olabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah, hep beraber bu günleri geride bırakacağız. Yapacağımız çalışmaların milletimize ve esnafımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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