Başkan Tanış: “En büyük gücümüz; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir”

Van’ın Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi 2021 yılı ilk toplantısını Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında yaptı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya 79 mahallede yer alan belediyesi gençlik meclisi üyeleri katıldı. Öneri ve taleplerini bildirerek karar alma sürecine aktif rol almaları sağlanan gençler, 2019 yılında temelleri atılan meclisle yerel yönetimde söz sahibi oldu.

İki grup halinde gerçekleşen toplantıda gençlere hitap eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin gelecek vizyonunun oluşmasında gençlerin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. 2021 yılının ilk gençlik meclisi toplantısında gençlerle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını anlatan Başkan Tanış, “Gençlik meclisimiz ile gençlerimiz yerel yönetimlerde söz sahibi oldu. Her yönüyle üreten, gelişen ve Gürpınar’ı sevda edinen gençlerimizle meclisimizde çalışmalarımıza başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi kesinlikle provokatörlere karşı uyanık olmalısınız. Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenlere asla fırsat vermeyin. Bizim en büyük gücümüz; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Milletimizle beraber inandığımız yolda durmadan çalışmaya, Gürpınar’ımız için yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

