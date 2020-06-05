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Başkan Tanış: “Hoşap projesini başlatacağız”

VAN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaklaşık 400 yıllık Hoşap Kalesi’nin çevre düzenlemesi ve dükkan projesi ile ilgili Hoşap esnafını ve vatandaşları bilgilendirdi.Sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen toplantıda, projenin detayları anlatıldı.

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaklaşık 400 yıllık Hoşap Kalesi’nin çevre düzenlemesi ve dükkan projesi ile ilgili Hoşap esnafını ve vatandaşları bilgilendirdi.
Sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen toplantıda, projenin detayları anlatıldı. Toplantıda tüm tarafların gönül rızasını alarak projeye başlamak istediklerini ifade eden Başkan Tanış, bunun Hoşap için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Tanış, “Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız ve nihayetinde fizibilite çalışmasını bitirdiğimiz Hoşap projesi için esnaf ve vatandaşlarımızla görüştük. Göreve ilk geldiğimiz günden bu yana Hoşap’ın çehresini değiştirerek, kalenin tarihi dokusuna uygun yeni binaları vatandaşlarımıza kazandırma gayretindeyiz. Bu proje ile inanıyorum ki Hoşap bambaşka bir yer olacak. Güçlü hükümetimizin desteği ve Hoşap halkının güveni ile biz bu projeyi başlatacağız. Yasaların verdiği imkan doğrultusunda biz çalışmamızı bir an önce başlatabiliriz. Ancak tüm tarafların özellikle de oradaki esnaf kardeşlerimizin rızasının olmasını istiyoruz. Bu bizim birinci tercihimizdir. Bu nedenle projemizi onlara da anlattık, mevcut durumu ve proje sonrası halini gösterdik. Görüşmelerimiz olumlu geçti. Allah’ın izniyle biz bu projeyi hayata geçirmek için engelleri bir bir aşacağız. Proje sona erdiğinde kazanan Hoşap halkı, Gürpınar’ımız ve Türkiye’miz olacaktır” dedi.

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