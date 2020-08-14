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Başkan Tanış, muhtaç aileyi yalnız bırakma

VAN HABERLERİ  | 14.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda yaşayan 10 çocuklu Yılmaz ailesinin yardımına koştu.Gürpınar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde damı ve kapısı olmayan evde 10 çocuğuyla yaşayan Yılmaz ailesinin durumunu öğrenen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aileye yardımcı olmak için harekete geçti.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda yaşayan 10 çocuklu Yılmaz ailesinin yardımına koştu.
Gürpınar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde damı ve kapısı olmayan evde 10 çocuğuyla yaşayan Yılmaz ailesinin durumunu öğrenen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aileye yardımcı olmak için harekete geçti. Aileyi ziyaret ederek evin durumu hakkında bilgiler alan Başkan Tanış, en kısa sürede aileye sıcak bir yuvanın yapılması için gerekli talimatları verdi. Başkan Tanış, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, aileyi bu koşullar altında yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Sosyal projelerle devletin sıcak elini ve şefkatini muhtaç ailelere hissettirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Tanış, “Daha önce Gürpınar İyilik Merkezimiz ile ihtiyaç sahibi iki ailemize ev yaptık. Yılmaz ailemizin bulunduğu koşullara hiçbirimizin gönlü razı olmaz. 10 çocuğuyla damı olmayan evde yaşayan ailemize sahip çıkamayacaksak varlığımızın bir anlamı olmuyor. Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla yapacağımız iş birliğiyle aileye kendi arazisi üzerinde yeni bir ev inşa edeceğiz. Hayırsever iş adamlarımızın da Gürpınar İyilik Merkezimiz üzerinden ailemize el uzatmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki iyilik paylaşıldıkça çoğalır” dedi.

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