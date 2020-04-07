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Başkan Tanış’tan Berat Kandili mesajı

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı.Tüm İslam Âleminin Berat Kandili’ni kutlayan Başkan Tanış; rahmet, bereket, paylaşma, yardımlaşma aylarından olan Berat Kandili’nin, üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif’in habercisi ve müjdesi olduğunu hatırlattı.

Başkan Tanış’tan Berat Kandili mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı.
Tüm İslam Âleminin Berat Kandili’ni kutlayan Başkan Tanış; rahmet, bereket, paylaşma, yardımlaşma aylarından olan Berat Kandili’nin, üç ayların sonuncusu Ramazan-ı Şerif’in habercisi ve müjdesi olduğunu hatırlattı. Berat’ın temize çıkma ve arınma anlamına geldiğini anlatan Başkan Tanış, “Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Bu gece Yüce Mevla’mızdan beratımızı isteyerek ellerimizi göğe yöneltirken, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Maneviyat duygularımızı en üst düzeyde yaşayacağımız bu mübarek gecenin; virüsten kurtuluşa, sağlığa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, İslam âleminin ve tüm hemşehrilerimin Berat Kandili’ni kutluyorum” dedi.

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