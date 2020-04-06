YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye’de olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.Tanoğlu mesajında; “ İslam’da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen ve mübarek "Üç Aylar" içerisinde rahmet ve arınma günü olan "Berat" gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Rabbimizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum.

Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye’de olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Tanoğlu mesajında; “ İslam’da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen ve mübarek "Üç Aylar" içerisinde rahmet ve arınma günü olan "Berat" gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Rabbimizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzincanlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:51
Öğle
12:29
İkindi
16:06
Akşam
18:58
Yatsı
20:19

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi

Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.