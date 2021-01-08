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Başkan Tanoğlu: “Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

08.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Başkan Tanoğlu: “Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Tanoğlu mesajında “Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tanoğlu mesajında “Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Gazetecilik; büyük fedakârlık isteyen, zor şartlarda ifa edilen ve onurlu bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele takdiri hak etmektedir.
Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir." ilkesinden hareketle görevlerini büyük bir gayretle ve fedakârca yerine getiren gazetecilerimize Erzincan’a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, meslek ahlakı ve bilinci içinde çalışan tüm gazetecileri tebrik ediyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum" dedi.

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