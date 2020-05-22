YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Başkan Tanoğlu: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Başkan Tanoğlu: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Başkan Tanoğlu: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Tanoğlu, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam aleminde özel bir yere sahiptir. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız. Ancak bu zorlu günleri geride bırakmak ve sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Rektör Uysal, canlı yayında öğrencilerden gelen soruları yanıtladı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Erzincan Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:08
Sabah
04:55
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Elıf Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erzincanlılar "ekşisu" ile iftar açıyor

Erzincanlılar "ekşisu" ile iftar açıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Erzincan’da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.