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Başkan Tarhan 2 günde 2 ödülün sahibi oldu

MERSİN HABERLERİ  | 18.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2 günde 2 ödülün sahibi oldu.

Başkan Tarhan 2 günde 2 ödülün sahibi oldu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2 günde 2 ödülün sahibi oldu. Mersin Altın Çilek Ödülleri kapsamında ‘Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı’ ödülünü alan Başkan Tarhan, bir gün sonra bu kez Türkiye Belediyeler Birliği’nden “Belediyeler için bisikletle ulaşım fikir ve proje uygulaması” ödülünü kazandı.
"Sonsuz Bisiklet Yolu" projesiyle kazanılan ödülü, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in elinden alan Başkan Tarhan, Mezitli’nin bisiklet kenti olması için hayata geçirdikleri çalışmaları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattığı konuşmasında, "Sağlıklı ve mutlu bir Mezitli oluşturmak için gece gündüz çalışarak bizlere bu ödülleri kazandıran tüm emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İki gün art arda ödül almak çok özel bir mutluluk. Şuan finale yükseldik. Ümit ediyorum ki finalde de ipi göğüsleyerek başarımızı ve sevincimizi katlayacağız" dedi.
Sonsuz bisiklet yolu projesi kapsamında Mezitlililerin, kentin birçok zenginliğini bir arada bulacağını ifade eden Tarhan, “Biz Mezitlililer bisiklete binerken Mezitli’nin güzelliklerini yaşasınlar istiyoruz. Bisikletten hiç inmeden farklı alanları gezebilsinler, bunu özel bir aktivite olarak yapabilsinler. Bisikletleri yoksa Mezitli Kart ayrıcalığı ile bisiklet kullanabilsinler. Böylesi bir projeyi hayata geçirebilmemiz için önemli derecede de maddi katkı almamız da son derece önemli. İnanıyorum ki Mezitli’de herkes bisiklet kullanmaya başlayacak. Bununla ilgili gereken altyapıyı hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Tarhan 2 günde 2 ödülün sahibi oldu

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