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Başkan Tarhan, ’Akıllı Atık Yöneten Kentler Toplantısı’na katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 27.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Milletler Habitat-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ’Akıllı Atık Yöneten Kentler İmza Töreni’ne telekonferans yöntemi ile katıldı.Aralarında Etopya’dan Addis Ababa, Bahir Dar, Avusturya’dan Viyana, Ghana’dan Cape Coast, Almanya’dan Bonn, Endonezya’dan Jambi, Srilanka’dan Ratnapura, Lübnan’dan Beit Mery, Shimlan, Rmeish, Ainab, Byblos, GhaIboun, NepaI’dan Sunkoshi, Bangladeş’ten Kushtia, Myanmer’den Yangon, Japonya’dan Osaka, Hindistan’dan Indor, Peru’dan Lima ve Arjantin’den Buenos Aires kentlerinin belediye başkanlarının yer aldığı telekonferans toplantısında, katılımcılar kentlerinin katı atık yönetimi hakkında bilgiler verdi.Türkiye’den sadece Mezitli Belediyesi’nin katıldığı ve katı atıkların tekrar ekonomiye ve ekolojiye kazandırılması ile ilgili taahhütlerin verildiği toplantıyı, Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Müsteşar Yardımcısı Maimunah Mohd Sharif Maimunah Mohd Sharif yönetti.’Birlikte Akıllı Atık Yöneten Kentler’ videosunun da izlendiği toplantıda söz alan Başkan Tarhan, Covid-19 sürecinde, her şehrin belediye başkanlarının ve tüm karar vericilerin vatandaşları korumaya ve şehirlerimizde güvenli yaşam koşulları için onlara rehberlik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Milletler Habitat-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ’Akıllı Atık Yöneten Kentler İmza Töreni’ne telekonferans yöntemi ile katıldı.
Aralarında Etopya’dan Addis Ababa, Bahir Dar, Avusturya’dan Viyana, Ghana’dan Cape Coast, Almanya’dan Bonn, Endonezya’dan Jambi, Srilanka’dan Ratnapura, Lübnan’dan Beit Mery, Shimlan, Rmeish, Ainab, Byblos, GhaIboun, NepaI’dan Sunkoshi, Bangladeş’ten Kushtia, Myanmer’den Yangon, Japonya’dan Osaka, Hindistan’dan Indor, Peru’dan Lima ve Arjantin’den Buenos Aires kentlerinin belediye başkanlarının yer aldığı telekonferans toplantısında, katılımcılar kentlerinin katı atık yönetimi hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’den sadece Mezitli Belediyesi’nin katıldığı ve katı atıkların tekrar ekonomiye ve ekolojiye kazandırılması ile ilgili taahhütlerin verildiği toplantıyı, Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Milletler Müsteşar Yardımcısı Maimunah Mohd Sharif Maimunah Mohd Sharif yönetti.
’Birlikte Akıllı Atık Yöneten Kentler’ videosunun da izlendiği toplantıda söz alan Başkan Tarhan, Covid-19 sürecinde, her şehrin belediye başkanlarının ve tüm karar vericilerin vatandaşları korumaya ve şehirlerimizde güvenli yaşam koşulları için onlara rehberlik etmeye çalıştıklarını söyledi. Covid-19 sürecinde çalışkan ve yapıcı tavırları ile süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Habitat yönetimine teşekkür eden Tarhan, “Keşke hepimiz bu pandemi sürecini en az kayıp ve hasarla aşabilsek. Ben ve ekibim Ekim 2016’da Quito’da Habitat III’e katıldık ve o zamandan beri yerel yönetim idarecileri ve karar verici olarak ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni anlamaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalıştaylar yaptık, ihtiyaç analizlerini araştırdık ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi.
İmza töreniyle, Sürürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Akıllı Atık Yöneten Kentlerle katılmak ve birlikte hareket etmek istediklerinin altını çizen Başkan Tarhan, “Mezitli, bir değişim oluşturan şehir olarak, 2022 yılına kadar sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin temizlenmesi ve kurulması zorluğunu üstlenmeye hazırdır. Atık Yöneten Kentler Uygulama Aracı hakkında bilgi edinerek, uygulayarak süreci başlatmaya hazırdır. BM-HABİTAT, uluslararası uzmanlar ve destekçi şehrin uzmanları ile işbirliği yapmaya ve bir değişim oluşturan şehri olmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

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