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Başkan Tarhan esnafa maske dağıttı

MERSİN HABERLERİ  | 28.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu’nun da katıldığı maske dağıtımında, korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, “Maske takarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyorsunuz.

Başkan Tarhan esnafa maske dağıttı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.
Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu’nun da katıldığı maske dağıtımında, korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, “Maske takarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyorsunuz. Virüse karşı tedbir almak aslında çok kolay. Maske takarak, hijyene dikkat ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz” dedi.
Esnaflara hayırlı işler dileyen Tarhan, virüse karşı başarı sağlanması için hassas davranılması gerektiğine dikkat çekti. Virüsün son dönemde yeniden yükselişe geçerek toplum sağlığını tehdit eder duruma geldiğini ifade eden Tarhan, “Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. İlk günden itibaren Mezitlililer örnek bir dayanışma örneği sergileyerek korona virüsün kentimize bulaşmasının önüne geçti. Ancak alınan kararlar sonrası gevşetilen tedbirler bir anda bizleri yine virüs gerçeğiyle baş başa bıraktı. Bu nedenle virüse karşı her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Biz de virüse dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için zaman zaman Mezitlililerin yoğun olduğu yerlerde maske dağıtıyoruz. Fırsat buldukça maske dağıtımına kendim de katılıyorum” diye konuştu.
Virüse karşı vatandaşları yalnız bırakmamak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Tarhan, “Hiçbir vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte başarıyoruz. Mezitli’de yaşayan herkes kocaman bir aile. Bunu en güzel virüs döneminde gösterdik. Şimdi yine aynı hassasiyetle tedbirlerimizi alalım ve mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Çıkmak zorundaysak da maskemizi takalım ve sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Başkan Tarhan esnafa maske dağıttı

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