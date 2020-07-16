Başkan Tarhan: "Hepimizin ortak amacı Mersin olmalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yerel Yönetimler Koordinasyonu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a ziyarette bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan başkanlığında gerçekleşen, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol’la birlikte meslek komitesi başkanlarının da yer aldığı ziyarette, Mersin’i ekonomik ve siyasi anlamda öne çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Mersin’deki farklı siyasi oluşumların işbirliği içerisinde hareket ederek, kentin gelişimi için çalışması gerektiğine dikkat çekilen buluşmada, geçtiğimiz hafta Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan tartışmalara da dikkat çekildi.

Kentte yaşayan herkesin, Mersin’in gelişmesi için çalışması gerektiğini ifade eden Kızıltan, “Kentimizin daha yaşanabilir olması adına elimizi taşın altına koyduk. Bu amaçla çalışma grubu kurduk ve belediyelerimizin meclisini takip ederek hem size destek olmak yol göstermek ve yeni fikirler üretmek adına faaliyette bulunacağız. Bizler kimseyi eleştirecek ya da ödüllendirecek konumda değiliz. Yol gösteririz, projeler veririz. Ortada bir anlaşmazlık uyuşmazlık varsa bizden talep edilirse uyuşmazlığın çözülmesi adına bizde destek veririz. Gereken girişimleri yaparız. Projelerimizi inatlaşmadan kavga etmeden yapmamız gerekiyor. Önemli olan budur. Bizim çabamız da kişisel hırs ve ihtirasların önüne geçmek. Herkesin Mersin’i düşünmesini istiyorum ve MTSO’nun da burada önemli bir görevinin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kızıltan, “Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan olaylar ulusal medyaya da yansıdı. Beni de aradılar, MTSO Başkanı olarak çıkıp konuşmamı istediler. Ben de herkesin bir durması sakinleşmesi gerektiğini, herkesin kendisinin hatasını idrak edeceğini söyledim. Biz ortamın gerginleşmesi yerine herkesin kendini dinleyerek sakinleşmesi ve ortak amaç etrafında buluşmasından yana tarafız” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini de vurgulayan Kızıltan, “Biz Başkanımız Neşet Tarhan’ı ve Mezitli Belediyemizi gururla takip ediyoruz. Çalışmalarınızı değerli buluyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"Başkanların uyumlu çalışması şehri mutlu eder"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da Mersin’in çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Burada önemli olan şehrin mutluluğu refahıdır. Başkanların uyumlu çalışması da şehri mutlu eder. Bizim de meclisimiz de ara sıra tartışmalar oluyor ama şehrimizde en uyumlu meclis bizim Meclisimiz. Aynı gemideyiz. Belediye başkanlarımız ilçelerde hepsi değerli insanlar. Vatandaş olarak herkesin istediği şahıslar. Bunların mutlaka başarılı olması gerekiyor. Ancak başarının devamı için bizim de size moral ve motivasyon vermemiz lazım. Başkanlarımızın da sivil toplum kuruluşlarının bir şeyleri düzeltilmesi adına söylediklerine kızmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Belediyelerin hizmet üretirken siyaset üstü olması gerektiğini savunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Türkiye’deki reel siyaseti sevmiyorum. Bazı gerçekleri söylemek gerekir, korkmadan. Ama kabul edelim ki, söylemiyoruz. Burada bunları söyleyebilecek kurumların başında MTSO geliyor. Bu nedenle MTSO’yu da çok önemsiyorum. Mersin’de bulanık bir hava var. Bu hava ancak MTSO gibi sivil toplum kuruluşlarının olaya el atmasıyla çözülebilir. Ortak birleşebileceğimiz noktalar bulmamız gerekiyor. Önemli olan ortak noktalarda bulaşabilmek” dedi.

"Mersin’de yaşayan herkesin tek bir amacı olmalı"

Mersin’de yaşayan herkesin ortak noktasının Mersin’in gelişmesi ve Mersinlilerin yaşadığı kentte mutlu olması gerektiğini ifade eden Tarhan, “Hepimizin ortak amacı Mersin’i en iyi şekilde dışarıda tanıtmak olmalıdır. Tanıtamazsak yerimizde sayarız. Korona virüs nedeniyle yaşanan salgının çok etkili olduğunu yaşayarak görüyoruz. Mersin’de de durum artarak devam ediyor. Bu konuda kamuoyunu uyarmak ve vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet etmek bizim görevimiz. Bu süreç, siyasetin ve belediyelerin değişmesi gerektiğini gösterdi bize. Dünyada da bu durum aynı şekilde. Bazı liderler başarılı oldu, bazıları ise döküldü. Siyaset değişiyor. Dünyada da Türkiye’de de siyasetin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Akıllı kent, güvenli kent gibi terimler konuşuluyor dünyada. Türkiye’de ise bu konuya kafa yoranlar yok denecek derece az. Buradaki teknoloji sizlere de kazandıracak tabi. Gelişmiş ülkelerde yapılan burada yapılmayan çok şey var. Sorunlarımız çok ancak hepsini konuşursak bir yere varamayız. Bir sürü şey söylersek hiç bir şey söylememiş oluruz. Birçok güç birliği var ama aralarında bağ yok. Acil sorunları birlikte çözmeliyiz. Biz belediye başkanları olarak bir araya gelemiyoruz. Burada en uygunu bizleri bir araya getirecek olan MTSO’dur. O zaman konuları belirlemek gerekiyor" diye konuştu.

Kent yöneticilerinin halkın karşısına korkmadan çıkabildiğine dikkat çeken Tarhan, “Anket çalışmaları yaparak halkımızın nabzını korkmadan tutabilmemiz gerekiyor. Anket çalışmasını ciddi alıyorum. Bunun yanında halk günleri ile özel toplantılarla halkımızın dilek ve görüşlerini ilk ağızdan dinleme şansım oluyor. Bundan korkmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tarhan, MTSO heyetinden, Kuyuluk piknik alanı, kanalizasyon sorunu, Mezitli sahilinde yapılan çalışmalar, İçişleri Bakanlığına bağlı bakanlık tesisleri olarak bilinen binaların kente kazandırılması, Mezitlilerin en büyük sorunlarından birisi olan sağlığa ulaşma konusunda devlet hastanesi ihalesinin yapılması için güç birliği yapılması ve Tece’de bulunan ve TOKİ’ye devri yapılan denize sıfır 70 dönüm park ve yeşillik alanı ile takipçi olunması konularında kamuoyu oluşturma adına destek istedi.

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