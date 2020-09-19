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Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 19.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, kış aylarında satışa sunulmak amacıyla komposto imalatı yaptı.

Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, kış aylarında satışa sunulmak amacıyla komposto imalatı yaptı. Kuyuluk Mahallesinde bulunan kooperatif binasında gerçekleştirilen çalışmalara Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken’de destek verdi. Kooperatif üyeleriyle birlikte şeftali soyup doğrayan Başkan Tarhan, komposto yapımıyla ilgili bilgiler de aldı.
Tarımsal üretimin yapmanın yanında, üreticilerin ürünlerini de değerlendirmek amacıyla ilk kez şeftali kompostosu yapma kararı aldıkları bilgisini veren Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, “Farklı aroması ve tadıyla artık marka haline gelen Mezitli’de yetişen şeftalileri üreticiden alarak, iki gıda teknikeri üyemizin desteğiyle komposto sirke yapımına başladık. Son derece sağlıklı bir biçimde paketlediğimiz kompostolarımızı kış aylarında Demokrasi Meydanında bulunan ve kooperatifimiz tarafından işlettiğimiz Özgür Kafede satışa sunacağız” dedi.
Başkan Neşet Tarhan ve Kerim Köken’e destek ziyaretleri ve yaptıkları yardımlar için teşekkür eden Yılgör, “Başkanımız Neşet Tarhan her zaman olduğu gibi yanımızda olarak bizlere büyük güç veriyor. Kooperatifimize hiç hayal edemediğimiz olanaklar sundu. Kooperatifçiliği çok iyi biliyor ve desteğini esirgemiyor. Bugün de Sayın İlçe Tarım Müdürümüzle birlikte gelerek şeftali kompostosu yapmamıza yardımcı oldu. Kendisine tüm kooperatif üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.
Üretici Kadın Kooperatifinin çalışmalarıyla kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Tarhan ise “Kadınlarımızın elini attığı her iş mutlaka başarıyla sonuçlanıyor. Konumları, mevkileri ne olursa olsun, farklı mesleklerden gelerek kooperatif çatısı altında buluşan kadınlarımız çok güzel işlere imza atıyor. Daha önce tarlada, bahçede birlikte çalıştığımız kadınlarımız bu kez komposto yapma işine girişti. Son derece temiz ve güzel bir iş ortaya çıkıyor. Üstelik şeftaliyi yerli üreticiden doğrudan alarak çok önemli bir işe de imza atmış oldular. Yaptıkları çalışmalara ben de destek olmak istedim. Oldukça güzel zaman geçirdim. Başarılı olacaklarından kuşkum yok" şeklinde konuştu.

Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı

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