Başkan Tarhan’dan İçel İdmanyurdu’na bayraklı destek

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Misli.com 3. Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren İçel İdmanyurdu takımına, belediye hizmet binasının önünü kırmızı-lacivertli bayraklarla donatarak destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Pazar günü sahasında Petrolspor’u ağırlayacak olan İçel İdmanyurdu’na moral desteği vermek istediğini ifade eden Başkan Tarhan, “Kentimizin en önemli değerlerinden olan Mersin İdmanyurdu’nun küllerinden yeniden doğduğu takım İçel İdmanyurdu’nun yanında olduğumuzu göstermek ve halkımızın desteğini sağlamak amacıyla eski hizmet binamızın önüne takımın bayrağını astık” dedi.

İnsanları kaynaştırması açısından sporun son derece önemli olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Sporun bu birleştirici gücünü bilerek Mezitli’de çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Mezitli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yanında her branştan kulüplere elimizden geldiği ölçüde destek veriyoruz. Mersin için değerli olan İçel İdmanyurdu’na destek vermek son derece önemlidir. Ümit ediyorum ki, pandemi süreci bir an önce sona erer ve tüm futbolseverler ile tribünde yerimizi alırız” diye konuştu.

Tüm Mersinlileri kentin 3. Ligdeki temsilcisi İçel İdmanyurdu’na destek vermeye davet eden Tarhan, “Kulübümüz çok kısıtlı şartlarda dev rakiplerine karşı şampiyonluk mücadelesi veriyor. Şuan ikinci durumda ancak uzun lig maratonunu şampiyonluk kupasını kaldırarak tamamlayacağından hiçbir şüphemiz bulunmuyor. Ancak futbolcularımızın maçlarına güçlü çıkması Mersinlilerin verecekleri destekle mümkündür. Virüs dolayısı ile tribünde yer alamasak da kentin her yerini kırmızı lacivert bayraklarla donatarak büyük moral katkısı sunabiliriz” ifadelerini kullandı.