YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.Dernek binasında basın açıklaması düzenleyen Başkan Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlığın genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynadığını ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu söyledi.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun girişimleri sonucu 19 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başladığını belirten Taş, bu yıl 5’incisini kutladıklarını aktardı.Taş açıklamasının devamında, “Muhtar kelime anlamı itibariyle, Türk toplumunun tarihsel-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır.

Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.
Dernek binasında basın açıklaması düzenleyen Başkan Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlığın genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynadığını ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu söyledi.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun girişimleri sonucu 19 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başladığını belirten Taş, bu yıl 5’incisini kutladıklarını aktardı.
Taş açıklamasının devamında, “Muhtar kelime anlamı itibariyle, Türk toplumunun tarihsel-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır. Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtarlarda demokrasinin temel taşıdır.’
Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlara 82 değişik kanun ve toplam 354 madde de görev verilmektedir. Görev ve sorumluluğu olan muhtarların hiç yetkisi olmaması düşündürücüdür. Bugün bakıldığında, yerel yönetimlerin en küçük birim olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü diyebiliriz. Ancak hizmet edebilirlik alanının da her geçen gün daha da daraltıldığı görmekteyiz. Zira bugün, 95 yıllık Köy Kanunu ve 75 yıllık Mahalle Kanunun ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesi görüyoruz. Mevcut köy kanunu ve mahalle kanunu ile sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. O halde köy ve mahalle kanunu yeniden tanımlanmalı, büyükşehirler içinde mahallelerin ve yöneticilerinin çalışma alanları yeniden düzenlenmelidir. Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından birbirine entegre edilerek kamu hizmetlerinin idari ve mali özerklikleri içinde sunulması sağlanmalıdır” dedi.
Taş, ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmesine vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Kayserispor ikinci kez yenildi
Kayserispor ikinci kez yenildi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
Kanga golle tanıştı
Kanga golle tanıştı
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:31
Öğle
12:17
İkindi
15:23
Akşam
17:53
Yatsı
19:08

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Dünya Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Metruk binaların yıkımı devam ediyor
Metruk binaların yıkımı devam ediyor
Otomobil çocuğa çarptı
Otomobil çocuğa çarptı
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.