YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Başkan Tatar’dan ’evde kal’ çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür

Başkan Tatar’dan ’evde kal’ çağrılarına uyan belde sakinlerine teşekkür

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.Başverimli Beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, belde sakinlerini sürekli uyararak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Başverimli Beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, belde sakinlerini sürekli uyararak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Belde sakinlerinin evde kal çağrılarına uyduklarını kaydeden Tatar, "65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000’den sonra doğmuş olan gençlerimizin sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından Şırnak Valiliğimizce hayata geçirilen ilave ek tedbirlerle denetimler de artırıldı. Belde sakinlerimizin tedbirlerle uyması ile sokak ve caddelerimiz ile parklarımız olması gerektiği gibi bomboş ve rehavete kapılmadan bu şekil devam edilmesini diliyorum. Evde kal çağrılarına uyan belde sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:02
Öğle
12:12
İkindi
16:00
Akşam
19:11
Yatsı
20:38

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Uludere Eczanesi
Uludere
Yaşam Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Bişenk Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Iraklı model Hikmat Kucher’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Iraklı model Hikmat Kucher’den ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.