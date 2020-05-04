YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Tekin: "Sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir"

Başkan Tekin: "Sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir"

BİLECİK HABERLERİ  | 04.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak, isteklerini ve sorunlarını dinliyor.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşları Vefa Sosyal Destek Grubu adına gece gündüz demeden arayıp sorunlarını dinleyen, ihtiyaçlarını gideren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların istekleri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını kapısına kadar götürüyor.

Başkan Tekin: "Sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak, isteklerini ve sorunlarını dinliyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüs (Covit-19) nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşları Vefa Sosyal Destek Grubu adına gece gündüz demeden arayıp sorunlarını dinleyen, ihtiyaçlarını gideren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşların istekleri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını kapısına kadar götürüyor. Kapısının sonuna kadar Pazaryerililere açık olduğunu anlatan Başkan Tekin, “65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı gece gündüz demeden sürekli arayıp bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Onlarla sık sık bir arada olmak, önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir. Vatandaşlarımızla bu kez yüz yüze değil iftar sonrası telefon ile görüşerek sorunlarını dinledik, çözüm önerilerini not aldık" dedi.
Başkan Tekin’in telefonla görüştüğü Fevziye Teyze, “Allah devletimize, milletimize, belediyemize zeval vermesin” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:05
Yatsı
21:36

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.