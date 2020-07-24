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Başkan Tekin sürücüleri uyardı: "Dikkatli olalım"

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede Karayolları 14.

Başkan Tekin sürücüleri uyardı: "Dikkatli olalım"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalardan dolayı sürücüleri uyardı.
Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden Bilecik-Pazaryeri kavşağı arası ile Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında Karayolları 14 Bölge Müdürlüğünce yol kaplama ve onarım çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmalar nedeniyle sürücülerin sorun yaşamaması için yol işaret tabelalarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Tekin, “Bilecik-Pazaryeri kavşağı arası ile ilçemizden Bursa istikametine gelip gidecek sürücüler daha dikkatli olmalı. Yol kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerimiz herhangi bir kazaya sebep vermemek için trafik tabelalarına dikkat etmesi gerekir" dedi.

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