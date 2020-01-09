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  4. Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir.

Başkan Tekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ilçemizde ve ilimizde görev yapan tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

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İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:23

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Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
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