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Başkan Tekin’in 23 Nisan mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Hem TBMM’nin açılışını hem de çocukların bayramını kutlayan Başkan Tekin mesajında, “Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclis’i; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur.

Başkan Tekin’in 23 Nisan mesajı

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Hem TBMM’nin açılışını hem de çocukların bayramını kutlayan Başkan Tekin mesajında, “Milli Mücadeleye önderlik eden bir ruh ile 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclis’i; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocukları tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu bayramda, bütün insanlığa barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı yükselmektedir. Bu çağrıda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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