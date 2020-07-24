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Başkan Tekin’in 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, "Toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" dedi.Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir.

Başkan Tekin’in 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, "Toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" dedi.
Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Basının kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde ve ilimizde faaliyette bulunan yerel basın mensuplarımızın ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım ve çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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İmsak
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Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:29
Yatsı
22:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
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