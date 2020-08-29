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Başkan Tekli: "Öncelikli hedefimiz üretim ve istihdam"

MERSİN HABERLERİ  | 29.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında 3.

Başkan Tekli: "Öncelikli hedefimiz üretim ve istihdam"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında 3. bölgede incelemelerde bulundu.
MTOSB Ağustos ayı müteşebbis heyeti Vali Su başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Su’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonrasında heyet, 3. bölgede incelemelerde bulundu. Vali Su, burada bölgeyle ilgili bilgiler aldı. MTOSB’nin giderek büyüdüğünü ve üretim hatlarının genişleyerek yeni istihdam alanları oluşturduklarını belirten Başkan Sabri Tekli, "Giderek genişleyen MTOSB sınırları 3. bölge ile birlikte ticaret hacminin yanı sıra istihdam alanları oluşmasında da Mersin’e ciddi oranda katkı sağlayacaktır. 3. Bölgenin faaliyete geçmesi ile birlikte binlerce insan buradan ekmek yiyecek. Bizim MTOSB Yönetimi olarak önceliğimiz daha çok üretim alanını Mersin’e kazandırarak, istihdam oranlarını yukarıya çekmek. Yatırım yapan tüm sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
MTOSB’nin yüzde 100 doluluk oranında çalışmalarını sürdürdüğünün de altını çizen Tekli, ‘1., 2. ve 3. OSB’lerimizde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Kentimize yeni istihdam alanları oluşturmak için 4. ve 5. bölgelerimizin çalışmalarını seri bir şekilde sürdürüyoruz. Mersin Limanı’nın bölgemize çok yakın bir lokasyonda olmasından dolayı özellikle çevre illerden Mersin’e yatırım konusunda büyük bir rağbet var. Şu an yatırım talepleri bulunan birçok sanayicimiz mevcut. Bu taleplere cevap verebilmek adına 4. ve 5. OSB’lerimizi bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Tekli:

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