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Başkan Teoman’dan berber ve kuaförlere uyarı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, 11 Mayıs Pazartesi günü ilçede mesai yapacak berber ve kuaförlere alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yaptığı açıklamada, “Çalışma saatlerine riayet edilmesini bekliyoruz.

Başkan Teoman’dan berber ve kuaförlere uyarı

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, 11 Mayıs Pazartesi günü ilçede mesai yapacak berber ve kuaförlere alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman yaptığı açıklamada, “Çalışma saatlerine riayet edilmesini bekliyoruz. Korona virüs tehdidini en aza indirmek için randevu sistemiyle çalışmak şart. Birden fazla koltuk olan mekanlarda sosyal mesafe kuralına hep birlikte uymamız gerekiyor. Esnaflarımız kesinlikle maskesiz olmayacak fakat müşteriler yapılacak işlemin özelliğine göre maskesini çıkarabilecek. Her müşteride hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Berberlerimizde jiletle tıraş yapılmazken kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir" dedi.

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Sabah
06:00
Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Merve Eczanesi
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