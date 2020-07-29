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Başkan Togar 3 aileye çifte bayram yaşattı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kurban Bayramı öncesi üç aileye evlerini teslim ederek, çifte bayram sevinci yaşattı.Sosyal belediyecilikte örnek teşkil eden Tekkeköy Belediyesi olumsuz fiziki şartlarda hayatlarını idame ettiren üç aile yeni evlerini yaptırdı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Kurban Bayramı öncesi üç aileye evlerini teslim ederek, çifte bayram sevinci yaşattı.
Sosyal belediyecilikte örnek teşkil eden Tekkeköy Belediyesi olumsuz fiziki şartlarda hayatlarını idame ettiren üç aile yeni evlerini yaptırdı. Sosyal belediyeciliği her anlamda gerçekleştirmeyi başardıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Böyle ulvi görevler herkese nasip olmaz. Allah bunu bize nasip etmiş. Herkesin bir hayali vardır. Yaşadığı yerdeki insanlara dokunmak gibi. 500 km beton veya asfalt yol yapsak bu kadar keyif alamayız. Bu işlere giderken hep şöyle dedim. Kimi insanların hayalleri vardır. Kimisi bir gayrimenkulün sahibi, kimisi bir özel aracın sahibi, kimisi yazlık, kimisi kışlık bir evin, kimisi yatın katın sahibi olmakla çok mutlu olurlar. Mübalağa olmasın onların ondan aldığı keyfi ben bu işlerden alan bir bireyim. Rabb’im bizlere fiziki yapısı nedeniyle yaşam şartları olumsuz olan yerlerde yaşamak zorunda kalan insanların hayatlarına çocuklarına dokunmayı nasip etsin” dedi.

“Diğer üç evimizin teslimi bayramdan sonraya kaldı”
Bayramda sonra 3 aileye daha evlerini teslim edeceklerini söyleyen Togar, “İnşallah bayramdan sonra on beş gün içerisinde diğer üç evimizi de teslim edeceğiz. Bu manada Yazılar Mahallemizde üç ailemize yeni evlerini teslim ettik. Rabb’im sağlık içinde oturmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

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