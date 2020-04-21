Başkan Togar öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oluyor

23 Nisan sürprizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle düzenlenen şiir okuma ve resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyelerin verileceğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu zorlu süreç nedeniyle çocuklarımız evde eğitimlerini EBA TV üzerinden sürdürüyorlar. Bu süreçte öğrencilerimizin 23 Nisan’ı evde kutlamaları gerekiyor. Her çocuğumuz aileleriyle evlerini süsleyip 23 Nisan’ı evlerinde kutlamaya hazırlanıyorlar. Bizde Tekkeköy Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına özel resim çizip, şiir okuyarak çektiği fotoğraf veya videoyu sosyal medya hesaplarımızı etiketleyerek paylaşan evlatlarımızın adreslerine ekiplerimiz vasıtasıyla sürpriz hediyeler ulaştırılacağız. Böylelikle birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde evlerimizin neşesi çocuklarımızın da bu önemli gününü birlikte kutlamış olacağız” dedi.

23 Nisan akşamı Tekkeköy hep bir ağızdan istiklal marşı okuyacak

Tekkeköy’ün 23 Nisan’ın 100. yılını tek yürek olarak kutlamaya hazırlandığına dikkat çeken Başkan Togar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı vesilesiyle bu zor günlerde vatandaşlarımıza moral vermek ve birlik beraberliğimizi daha da pekiştirmek maksadıyla 23 Nisan 2020 Perşembe günü 20.45’te sala, ardından yatsı ezanı daha sonra da İstiklal Marşı ve akabinde duanın belediyemiz anons sisteminden okunacak. 21.00’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekkeköy’de de tüm vatandaşlarımız ellerinde şanlı Türk bayrağı ile balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyacak. Yani 23 Nisan’ın 100. yılı coşkusunu tüm ülke olarak paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

