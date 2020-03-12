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Başkan Tokat, çalışmaları yerinde inceledi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kırsal mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleme gezilerini sürdürüyor.Akyol ve Yaka Mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Tokat’a meclis üyeleri ve Milas Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kırsal mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleme gezilerini sürdürüyor.
Akyol ve Yaka Mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Tokat’a meclis üyeleri ve Milas Belediyesi birim müdürleri de eşlik etti. Her iki mahallede vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tokat; “Akyol ve Yaka mahallelerimize hizmet için söz vermiştik. Her ne kadar bu sözümüzü yerine getirmede biraz geç kalmış olsak ta mahalle halkımız bize güvendi ve bekledi. Önemli olan bize güvenenlerin bu güvenlerini boşa çıkartmamak. Şu anda ekiplerimiz Yaka mahallemizde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 3 bin 500 metrekare parke döşedik ve 3 bin metrekare daha döşenecek alan var” dedi.
Ekiplerin Yaka Mahallesindeki çalışmaların ardından Akyol Mahallesine geleceğini belirten Başkan Tokat; “Muhtarımız bize yapılması gereken çalışmaları bildirdi. Bizlerde plan ve programımızı yaptık. Bizden istenilen düğün alanının yapımına başlıyoruz. Ayrıca 2 bin 500 metrekare alanda da bir halı saha yapma düşüncemiz var. Arkadaşlarımız bunun üzerinde çalışacak. Ayrıca yine Akyol mahallemizde de kilit parke taşı döşeme çalışmamız olacak” dedi.
Akyol Mahalle sakinlerinin kullanma suyunun çok kireçli olmasından şikayet etmesi üzerine açıklama yapan Başkan Tokat; “Akyol ve bazı mahallelerimizde benzer sorunlar var. Muğla Büyükşehir Belediyemiz MUSKi Genel Müdürlüğümüz tarafından buralarda birer arıtma merkezi kurma çalışmaları var. Bu çalışmaların sonucunda sorun çözülecek” diye konuştu.

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