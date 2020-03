Başkan Tollu: "Engellilerimizin her zaman yanlarındayız"

Mersin Tüm Engelsizler Derneği Başkanı Fadime Avcı ve dernek üyeleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu makamında ziyaret etti.

Engellilere yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Tollu’ya teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Avcı, Erdemli Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Tollu, "Erdemli Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu, göreve başladığı günden bugüne engellilerimizin ‘engelli dostu’ olarak her zaman yanında olmuştur. Belediye Başkanımız ne talebimiz olduysa bizlerin yanında olmuş ve desteklerini esirgememiştir. Başkanımızdan Allah razı olsun. Şahsım ve dernek üyelerimiz adına da teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Başkan Tollu ise ziyaretten dolayı dernek üyelerine teşekkür ederek, “2009 yılında göreve başladığımız günden bugüne tüm engellilerimizin yanında ve hizmetinde olduk. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamalarını ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir. Türk devlet geleneğinin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket eden sosyal belediyecilik anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek, sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Sahip olduğumuz bütün imkanlarla engellilerimizin sadece bugün değil her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.