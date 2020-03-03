Başkan Tollu: “Şanlı ordumuz gerekeni yapacak ve Türk’ün gücünü gösterecektir”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim güçlerine karşı mücadele eden devletin ve ordunun yanında olduklarını belirterek, “Şanlı ordumuz gerekeni yapacak, Türk’ün gücünü gösterecektir” dedi.

Başkan Tollu, Türkiye’nin İdlib’de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahar Kalkanı Harekatında görevli olan askerlere selam yollayarak destek veren Tollu, “Suriye rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Yaralılarımıza da Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

“Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”

Tollu, 27 Şubat’ta İdlib’de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin, "Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü ve kararlı bir şekilde vermiştir. Şimdi de bu acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ağır ödeyecektir. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız” diye konuştu.