YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Tollu’dan personele zam müjdesi

Başkan Tollu’dan personele zam müjdesi

MERSİN HABERLERİ  | 29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Belediye İş Sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılarak, günün ekonomik şartlarına uyacak ve çalışanları mutlu edecek bir şekilde zam yapıldığı bildirildi.Tollu, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmek yapıldığını duyurduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, iyi günde ve kötü günde hep bir arada aynı istikamete yürüyerek, aynı mücadeleyi farklı görev sahasında hep birlikte sürdürdüğümüz, acıyı ortak yaşadığımız, mutluluğu birlikte hissettiğimiz arkadaşlarımızdır.

Başkan Tollu’dan personele zam müjdesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Belediye İş Sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılarak, günün ekonomik şartlarına uyacak ve çalışanları mutlu edecek bir şekilde zam yapıldığı bildirildi.
Tollu, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmek yapıldığını duyurduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, iyi günde ve kötü günde hep bir arada aynı istikamete yürüyerek, aynı mücadeleyi farklı görev sahasında hep birlikte sürdürdüğümüz, acıyı ortak yaşadığımız, mutluluğu birlikte hissettiğimiz arkadaşlarımızdır. İşçi arkadaşlarımızın alacak oldukları zammı Belediye İş Sendikası ile görüşmelerimiz neticesinde, onları mutlu edecek ve günün ekonomik şartlarına uyacak şekilde düzenledik. Belediye işçisiyle, memuruyla, tüm personeliyle bir bütündür."

Başkan Tollu’dan personele zam müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Mersin Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:59
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Nihan Eczanesi
Merkez
Ömer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.