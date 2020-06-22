YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret

Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret

MERSİN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki şehit babalarını ziyaret etti.Vatan için canını hiç çekinmeden feda eden şehitlerin, elleri öpülesi babalarının hatırlarını sormanın en kıymetli vazifelerinden olduğunu vurgulayan Tollu, “Bayrağımız, istiklalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden şehitlerimize ve çocuklarını can siperane korurken, ülkesi için şehadet yoluna uğurlayan kıymetli şehit babalarımızın bu günü buruk geçirmesini istemedik.

Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki şehit babalarını ziyaret etti.
Vatan için canını hiç çekinmeden feda eden şehitlerin, elleri öpülesi babalarının hatırlarını sormanın en kıymetli vazifelerinden olduğunu vurgulayan Tollu, “Bayrağımız, istiklalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden şehitlerimize ve çocuklarını can siperane korurken, ülkesi için şehadet yoluna uğurlayan kıymetli şehit babalarımızın bu günü buruk geçirmesini istemedik. Elbette evlatlarının yerini tutamayız, ancak onları ziyaret ederek bizlere ve tüm Türkiye’ye emanet olduklarını hissettirebiliriz. Ben başta tüm şehit babaları olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ’Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Tollu’dan şehit babalarına ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Mersin Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Adem Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Çavuşlu Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mersin’de korona virüs önlemleri sürüyor

Mersin’de korona virüs önlemleri sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Velilere servis uyarısı

Velilere servis uyarısı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.