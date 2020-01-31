YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Topaloğlu: “19 Mayıs ilçesi üniversite şehri olacak”

Başkan Topaloğlu: “19 Mayıs ilçesi üniversite şehri olacak”

SAMSUN HABERLERİ  | 31.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun’un 2.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun’un 2. devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsünü inceleyerek, ilçenin üniversite şehri olacağını söyledi.
Başkan Osman Topaloğlu, Samsun’un 2. devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile istişarede bulundu. Kampüs çevresinde ve binasında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Topaloğlu, her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.
Üniversiteye desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Topaloğlu, “Samsunumuza kurulan ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitemizin ilçemizde bulunan Ballıca Kampüsünde devam eden çalışmaları Rektör Hocamız, Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyerek istişarede bulunduk. Yeni açılacak olan bölümlerle birlikte ilçemiz bir üniversite şehri olacak. 19 Mayıs Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.

Rektör Aydın: “Ballıca Yerleşkesini üretim ve AR-GE merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz"
Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsünde, aktif olarak bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “19 Mayıs ilçemizde bulunan kampüste, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun yanı sıra önümüzdeki dönemde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu gibi bölümlerin açılmasıyla eğitim gören öğrenci sayısı her geçen yıl artarak devam edecek. Eski tekel tütün depolarının olduğu bölümlerde gerçekleştireceğimiz tadilat çalışmalarıyla birlikte, kampüsümüz daha da büyüyerek, Ballıca Yerleşkesini üretim ve AR-GE merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçemiz bir üniversite şehri olacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kütahya’da işsiz sayısı 26 bin 599

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Samsun Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:41
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:18

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Nihan Eczanesi
Ilkadim
Selçuk Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Kurupelit
Cankor Eczanesi
Derecik
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"

Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.