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Başkan Topaloğlu Almanya Büyükelçisiyle Kemer’i konuştu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçi Vekili Dr.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçi Vekili Dr. Feedback Rotenberg ve Ankara Konsolosu Jörg Fürstenau’yu ziyaret etti.
Ankara’da yapılan ikili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Başkan Topaloğlu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer’e gelen Alman misafirlerin Kemer’i çok sevdiklerini belirtti. İki ülke arasındaki bağların çok eskiye dayandığına dikkat çeken Topaloğlu, “Almanya ile olan ilişkilerimizi her geçen gün kuvvetlendiriyoruz. Ziyaretimizin temel amacı ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Almanlar Kemerimizi çok seviyoruz. Her yıl çok sayıda Alman misafir Kemer’i tercih ediyor. Kardeş şehirlerimiz olan Dormagen Belediyesi, Schwabach Belediyesi ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Kardeş şehirler olarak yapılacak olan projelere beraber imza atacağız. Her yıl yapılan kardeşlik üzerine kurulu futbol turnuvası yapıyoruz. Bu sene bu turnuvayı 24-26 Nisan tarihleri arasında yapacağız. Turnuvaya, Rusya, Almanya, Kazakistan, Ukrayna, Latin Amerika, Ankara Askeri Ateşeleri (AMAC) ve Kemer katılacak. Dostluğumuzu pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Topaloğlu, ziyaret sonrası, Büyükelçilik Elçisi Rotenberg’i Kemer’e davet etti. Rotenberg ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Topaloğlu’nu 16-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan kardeş şehirler toplantısına davet etti. Ziyarette, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Yabancılar Komitesi Başkanı Ahmet Aykaç da hazır bulundu.

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