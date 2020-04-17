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Başkan Topaloğlu Göynük Pazarında alınan tedbirleri denetledi

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük mahallesinde kurulan semt pazarında yeni tip Korona virüse karşı alınan tedbirleri denetledi.Korona virüs salgını nedeniyle pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceleyen Başkan Topaloğlu, pazar esnafını da ziyaret etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük mahallesinde kurulan semt pazarında yeni tip Korona virüse karşı alınan tedbirleri denetledi.
Korona virüs salgını nedeniyle pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceleyen Başkan Topaloğlu, pazar esnafını da ziyaret etti. Öte yandan belediye ekipleri, Arslanbucak mahallesinde kurulan semt pazarında da maske dağıtımına ve temassız dijital ateş ölçerle halkın ateşini ölçmeye devam ediyor. Pazarın giriş ve çıkışlarında halkın ateşini ölçen ve maske dağıtan belediye ekiplerine kolaylıklar dileyen Topaloğlu, “Pazar yerlerinde alınan tedbirlerimiz devam ediyor. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınarak halkımızın ateşini ölçüyoruz. Ekiplerimiz, maske dağıtımına devam ediyor. Bütün esnafımız ürünlerini poşetleyerek halkımıza ulaştırıyor. El birliği ile virüs salgınının üstesinden geleceğiz. Mecbur olmadıkça halkımız evden çıkmasın. Evde kal Kemer” dedi.

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