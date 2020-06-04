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Başkan Topaloğlu imar sorunu çözülen Beldibi’nde

ANTALYA HABERLERİ  | 04.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in en güzel yerlerinden olan Beldibi mahallesinin 40 yıllık imar sorununu çözmesinin ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi.Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Beldibi halkı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşlara bundan sonraki süreçte neler yapılacağı hakkında bilgiler verdi.

Başkan Topaloğlu imar sorunu çözülen Beldibi’nde

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in en güzel yerlerinden olan Beldibi mahallesinin 40 yıllık imar sorununu çözmesinin ardından mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Beldibi halkı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, vatandaşlara bundan sonraki süreçte neler yapılacağı hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Gülsüm Bal’ın da katıldığı toplantıda, Beldibi halkı askıya çıkan imar planı ile ilgili sorularını yöneltti.
Başkan Topaloğlu, 40 yıldır çözülemeyen imar planı sorununu çok sıkı bir çalışmanın ardından çözdükleri için mutlu olduklarını söyledi.
İmar olmadığı için Beldibi’nin yıllardır hizmet alamadığına dikkat çeken Topaloğlu, “Bundan sonraki süreçte imar planları 1 ay askıda kalacak. İtirazlar olursa belediyemiz aracılığıyla gerekli mercilere gönderilecek. İtirazların tamamlanmasının ardından 18 uygulamasına gidilecek. Bundan sonra Beldibi halkı hak ettiği hizmeti almaya başlayacaktır. Beldibi kara talihinden kurtulacak ve en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.
Toplantı sonrası konuşan Beldibi sakinlerinden Bülent Çimenli, imar sorununun çözümü için çok uğraşan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.
İmar planları ile ilgili daha önce de çalışmaların yapıldığını bildiğini ancak bugüne kısmet olduğunu ifade eden Çimenli, “Beldibi artık yeni bir moral kazandı. Beldibi halkının uzun süredir beklediği konu çözüldü. Önemli olan halkın beklentisinin yerine gelmesiydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Ali İrban ise Topaloğlu’nun bu sorunu çözeceğine her zaman inandığını belirterek, “Beldibi artık Hindistan’ın arka mahalleleri gibi olmaktan kurtulacak. Uzun yıllardır beklediğimiz buydu. Necati Başkandan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Hayal gibiydi"
Hayriye Talih de 42 yıldır Beldibi’nde yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:“ Böyle bir şeyin olacağı hayal gibiydi. Yıllardır yaşadığım yere ne ambulans ne de itfaiye girebiliyordu. Bunun sıkıntılarını çok yaşadık. Artık bunların geride kalacağı için çok mutluyum.”
Emine Can ise Beldibi’nin imar sorunu yıllardır kanayan bir yara olduğunu belirterek, Topaloğlu’na bu sorunu çözdüğü için çok teşekkür ettiğini kaydetti.

Başkan Topaloğlu imar sorunu çözülen Beldibi’nde

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