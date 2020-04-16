Başkan Topaloğlu, Kuzdere Kapalı Pazar Yerini inceledi

Kuzdere mahallesinde kurulan semt pazarını daha düzenli bir hala sokmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Topaloğlu, kapalı pazar yeri ile ilgili başlanılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları denetleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. Belediye ekiplerinin çalışmaları kapsamında 12 metrelik yol yapım işleri devam ederken, Kuzdere İlkokulunun kantinleri yıkılarak yenileri yapılacak ve okulun boya ile tamirat işlerinin de üstesinden gelecek.

Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kuzdere mahallemizde kurulan semt pazarımızı daha düzenli ve modern bir hale getirmek için çalışmalara başladık. Kapalı pazar yeri ile ilgili ihaleyi yaptık ve yüklenici firmaya teslim etmek için ön çalışmalara başladık. Bu alandaki alt ve üst yapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Pazar esnafımızın daha rahat koşullarda tezgahlarının başında ekmeklerini kazanmalarını sağlayacağız. Şimdiden Kemer’e hayırlı olsun” dedi.

