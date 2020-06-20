Başkan Topaloğlu, LGS’ye giren öğrencilerle bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi. Sınav öncesi girecekleri okulların önünde toplanan öğrencileri ziyaret eden Başkan Topaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, sınav öncesi öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Topaloğlu, ilk olarak Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokuluna geçerek burada sınava girecek olan öğrencilerle sohbet etti. Sınavda heyecan yapmamaları ve sakin olmaları konusunda öğrencilere uyarılarda bulunan Topaloğlu, öğrenci velileri ile de bir süre sohbet etti. Daha sonra Kuzdere Hacı Mehmet Saygın ve Arslanbucak Ortaokullarına da uğrayan Topaloğlu, tüm öğrencilere başarılar diledi. Öte yandan belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınav yapılan 10 ortaokulun önünde öğrencilere su ve meyve suyu dağıtımı yaparak, maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, çocuklarının pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini, çocukları kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyledi.

Topaloğlu, öğrencilerin pandemi sürecinde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, emeklerinin karşılığını girdikleri sınav sonrası alacaklarına inandığını söyledi. Tüm öğrencilere gönülden başarılar dileyen Topaloğlu, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Eğitimin olmadığı bir yerde başarı olmaz. Belediye olarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bugün de sınav öncesi öğrencilerimize su ve meyve suyu dağıttık. Onlarla bir süre sohbet ettik ve heyecanlanmamalarını söyledik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

