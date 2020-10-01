YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi

Başkan Topaloğlu, pazar yeri çalışmalarını inceledi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’nde yapımına devam edilen kapalı pazar yeri çalışmalarını inceledi.Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de yıllardır kapalı pazar alanının olmayışının farkında olan Topaloğlu, bu sorunu çözmek için attığı adımda sona geliniyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’nde yapımına devam edilen kapalı pazar yeri çalışmalarını inceledi.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de yıllardır kapalı pazar alanının olmayışının farkında olan Topaloğlu, bu sorunu çözmek için attığı adımda sona geliniyor. Kuzdere Mahallesinde yapımı devam eden ve 80 esnafın tezgah açabileceği büyüklükte olan kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Topaloğlu, seçimlerden önce verdiği sözleri birer birer yerine getirmeye başladıklarını söyledi.
Pazar yerinde yaptığı incelemelerde Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyesi Mustafa Bilici, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, birim müdürleri ve vatandaşlar da eşlik etti.
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere mahallesine nasip olduğunun altını çizerek, “Kapalı pazar yerinde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda artık son noktaya gelindi. ASAT ile de koordineli çalışıyoruz.” dedi.
"2 pazar yeri daha"
Kuzdere mahallesini daha yaşanılır bir yer haline getireceklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Bundan sonra yatırımların büyük bölümü Kuzdere mahallesinde olacak. Kemer Belediyesi güçlü ve zengin bir belediyedir. Pandemiye rağmen yatırımlarımız durmuyor. Bundan sonra Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde de pazar yeri ihalesine çıkacağız. Bizi izlemeye devam etsinler.” diye konuştu.
"Diğer mahallelerde de devam edecek"
Belediye meclis üyesi Mustafa Bilici ise Kemer tarihinde ilk defa kapalı pazar yerinin yapıldığına değinerek, “Kapalı pazar yerinin yanında aşevi yapılmış. Bunlar güzel hizmetler. Bu hizmetlerin diğer mahallelerde de kesin devam edeceğine inanıyorum. Her şey güzel olacak.” dedi.
"Memnunuz"
Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da Kuzdere mahallesinin Kemer’in parlayan yıldızı olduğuna vurgu yaparak, “Kemer tarihindeki ilk kapalı pazar yeri Kuzdere mahallesine nasip olacak. Bu arada ASAT içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapıyor. Kuzdere mahallesi bakir bir yer olduğu için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.