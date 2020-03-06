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Başkan Topaloğlu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorlar.

Başkan Topaloğlu’ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorlar. Yüreklerindeki şefkat ve karşılıksız sevgi dolayısıyla kadınlarımıza gereken değeri vermemiz gerekiyor" dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Topaloğlu, yayımladığı mesajında, toplumun temelinin aile, ailenin de temelinin kadın olduğunu belirtti. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, sevgiyi ve duyarlılığı temsil eden kadınların, geleceğin şekillenmesinde de önemli rol oynadığını bildiren Topaloğlu, "Kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorlar. Yüreklerindeki şefkat ve karşılıksız sevgi dolayısıyla kadınlarımıza gereken değeri vermemiz gerekiyor. Kadınlarımız, eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasını sağlamışlardır. Bizim medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bizlerin de yerel yönetimler olarak, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Kemer Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere hayatımıza değer katan tüm emektar ve fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim" dedi.

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İkindi
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Akşam
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Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
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Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
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