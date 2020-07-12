YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor

Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor

ORDU HABERLERİ  | 12.07.2020 16:08 | Son Güncelleme

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.Her fırsatta Altınordulu vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Tören, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi ve destek görüyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.
Her fırsatta Altınordulu vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Tören, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi ve destek görüyor. Altınordu’yu karış karış gezmeyi sürdüren ve her gün mutlaka ya şehir merkezinde bir caddede, sokakta, esnaf ziyaretinin yanında kırsal mahallelerde olan Başkan Tören, hafta sonu gerçekleştirdiği Osmaniye, Yaraşlı ve Oğmaca mahalle ziyaretleriyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, “Büyüklerimizi yerinde ziyaret etmek, mahallelerimizin var olan sorunlarını yerinde dinlemek, yapılan hizmetleri görmek, eksik kalanları tamamlamak, belki bugüne kadar düşünmediğimiz ama ortaya çıkan ihtiyaca göre düşünmemiz gereken yeni hizmetler noktasında mahallelerimizin muhtarları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini taleplerini dinlemek üzere rutin olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Mahallelerde karşılaştığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tören, “Mütevazı oldukça yaşanmaya değer şehirler kurabiliriz. Biz göreve geldiğimiz ilk gün ‘Değişmeyeceğiz, ulaşılamaz olmayacağız, milletin adamı olacağız, kibirlenmeyeceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeden kuşatıcı ve kapsayıcı siyaset dili ve anlayışıyla gönül belediyeciliğinin gereğini nizasız fasılasız ayrımsız yapacağız’ demiştik. Allah’a hamdolsun ki sözlerimizde mahcup olmadık” dedi.
Tüm şehre eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şu ifadelere yer verdi:
“Bu şehri hedeflerine ulaştırıncaya kadar oturmayacağız, durmayacağız gece-gündüz çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Bütün şehir eşit hizmet’ anlayışımızla 92 mahallemizin sorunlarını kaynakları etkin ve verimli kullanarak doğru planlama ve kalıcı adımlar atarak bir bir çözmeye, insanlarımızın sıkıntı ve beklentilerine dokunmaya çözüm üretmeye devam edeceğiz."
Başkan Tören ziyaretlerinde, mahallelerde bulunan yaşlı ve engellilere özel ilgi gösterirken, şehit ailelerini ve gazileri de hiç yalnız bırakmıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Ordu Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:05
Sabah
05:00
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:08
Yatsı
21:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Merkez Eczanesi
Altinordu
Tuna Eczanesi
Altinordu
Yılmaz Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Güvenay Eczanesi
Unye
Tepe Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kereste yüklü kamyon devrildi

Kereste yüklü kamyon devrildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Cüce Karı-koca Boylarından Büyük İş Başardı

Cüce Karı-koca Boylarından Büyük İş Başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.