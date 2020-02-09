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Başkan Tören karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

ORDU HABERLERİ  | 09.02.2020 13:33 | Son Güncelleme

Ordu’da kar yağışı sebebiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören çalışmaları yerinde inceledi.Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olan Altınordu Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına 92 mahallede kesintisiz devam ediyor.

Ordu’da kar yağışı sebebiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören çalışmaları yerinde inceledi.
Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olan Altınordu Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına 92 mahallede kesintisiz devam ediyor. Altınordu’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından bir kriz masası oluşturuldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında toplanan kriz masası karla mücadele çalışmalarının sahadaki koordinasyonunu sağladı. Kriz masasında süreci yöneten Başkan Tören, gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin tamamını gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti. Sahada etkin bir mücadele gösterdiklerini aktaran Başkan Tören, karla oluşan güzel havayı kabusa dönüştürmemek adına belediye olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi. Kriz masasında alınan tüm kararların sahada etkili bir şekilde uygulandığını da aktaran Başkan Tören, gelen ihbar ve çağrıları da değerlendirdiklerini ifade etti. Sahadaki gezisi süresince güvenlik güçlerini ve açık olan iş yerlerini de ziyaret eden Başkan Tören, mesai harcayan tüm vatandaşlara kolaylıklar diledi.
Öte yandan Altınordu Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için gecenin ilerleyen saatlerinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin nöbet noktaları ziyaret edilerek, çorba ikramında bulunuldu.

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